Civitanova, camion a fuoco in autostrada

CIVITANOVA- Autocarro in fiamme in A14, una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza.

Per cause ancora da accertare un autocarro ha preso fuoco, questa mattina poco dopo le 7,30, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto causando rallentamenti nel tratto tra Porto Sant’Elpidio e Loreto in direzione Ancona.

Come rende noto Autostrade, il mezzo pesante si è incendiato all’altezza del km 262.

L’allarme è scattato questa mattina, poco dopo le 7.30, in autostrada per un autocarro che ha preso fuoco. Sentite una serie di piccole esplosioni. Sul posto i vigili del fuoco.