Civitanova, cambio al vertice della Guardia di Finanza: il tenente Francesco Magliocco è il nuovo comandante

CIVITANOVA – Dopo quattro anni di permanenza alla guida della Compagnia di Civitanova, il Capitano Tiziano Padua lascia la sede per andare a ricoprire il prestigioso incarico di Ufficiale Addetto presso il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Venezia. Determinante l’apporto fornito durante tale periodo, nel quale ha condotto brillanti operazioni di servizio, che hanno consentito di conseguire importanti risultati nel settore dell’anticiclaggio, nella lotta all’evasione fiscale, agli sprechi di denaro pubblico, e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tra questi, si citano, ad esempio, l’operazione “Civitacripto”, che ha consentito di disvelare un’illecita attività di gestione di portafogli virtuali svolta da una ditta individuale civitanovese in totale violazione della normativa antiriciclaggio, e di ricondurre a tassazione pacchetti di criptovalute occultati al Fisco per un controvalore di oltre un milione di Euro; l’operazione “Black Plastic”, a contrasto dell’evasione fiscale nell’indotto del locale distretto delle calzature, delle pelli e del cuoio, conclusa con la constatazione di ricavi non dichiarati per oltre 16 milioni di euro, la denuncia dei responsabili ed il conseguente sequestro preventivo di 2 appartamenti di pregio nel milanese, di denaro contante per più di 120.000 euro e di quote societarie per 58.200 euro, l’operazione “Drugsweb”, a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti online, conclusa con il sequestro di 298,345 chili di marijuana e hashish e di denaro contante per 13.300 euro, e con l’arresto in flagranza di reato di 3 persone, l’operazione “Dominodrugs”, sempre nel settore antidroga, terminata con l’arresto in flagranza di 13 responsabili e la denuncia a piede libero di altri 7, ed il sequestro di sostanze stupefacenti (hashish, marijuana, cocaina, anfetamina ed ecstasy) per 1,896 chili e di denaro contante per 20.690 euro; l’operazione “Finanziamento Perduto”, a tutela della spesa pubblica nazionale, avviata dall’approfondimento delle movimentazioni finanziarie sospette di una Srl, e terminata con la denuncia dell’amministratore della succitata società di capitali per il reato di malversazione a danno dello Stato (in quanto resosi responsabile di aver destinato per finalità estranee all’attività d’impresa un finanziamento assistito da garanzia statale introdotta nel corso dell’emergenza epidemiologica, ammontante ad 300.000 euro) ed il conseguente sequestro preventivo, in forma equivalente, di 9 immobili siti nella provincia di Ancona e di 4 rapporti finanziari; l’operazione “Evasione Ragionata”, a tutela delle entrate del bilancio nazionale, consistita nell’effettuazione di Indagini Finanziarie sui rapporti di conto corrente di un ragioniere civitanovese, terminata con l’accertamento di un giro d’affari occultato al Fisco per oltre un milione di Euro.

Al capitano Tiziano Padua succede il tenente Francesco Magliocco, 26 anni, originario di Roma. Laureato in Giurisprudenza, proviene dal Nucleo Operativo Metropolitano di Genova, ove ha retto il Comando della 1a Sezione Operativa per 3 anni. Al termine di una simbolica cerimonia di passaggio di consegne, il Comandante Provinciale, colonnello Ferdinando Falco, ha ringraziato i due ufficiali, anche a nome dei colleghi e dei collaboratori, con l’auspicio di sempre più lusinghieri traguardi professionali.