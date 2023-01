Civitanova, cambiano le regole al porto: è esecutivo il nuovo regolamento

CIVITANOVA – Approvato e già esecutivo il nuovo Regolamento del porto di Civitanova. Disciplinate le attività che si svolgono nell’area portuale, regole per quanto riguarda ormeggi e servizi, ma anche parcheggi e circolazioni di pedoni e di veicoli. Il provvedimento va ad abrogare il vecchio Regolamento del Porto del 2016 e la stesura è stata curata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova, guidato dal Comandante Tenente di Vascello Ylenia Ritucci. È stato condiviso con tutte le realtà che vivono il porto, che hanno presentato le proprie osservazioni in merito e hanno dato il proprio contributo.

Il Regolamento fissa precise regole per quanto riguarda la navigazione, gli ormeggi, i servizi portuali, ma anche la circolazione veicolare e pedonale. Per quanto riguarda gli ormeggi, le principali novità riguardano il Molo Sud, che continua a conservare la sua destinazione originaria e prioritaria per la pesca (unità strascico/volanti e vongolare), ma il tratto a partire dalla radice del molo sud e fino alla bitta n° 2, qualora non impegnato in operazioni connesse ad attività di soccorso/emergenza in mare, potrà essere utilizzato per l’ormeggio di unità in transito, unità commerciali in transito, unità destinate ad operazioni commerciali e portuali, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni richieste ed autorizzate.

Inoltre, un tratto di Molo Sud, qualora libero da unità da pesca, potrà essere utilizzato dai Cantieri Navali che operano nel Porto per l’ormeggio di unità oggetto di lavori. Per quanto riguarda la viabilità portuale: l’accesso con veicoli nelle aree operative è consentito esclusivamente ai possessori di apposito permesso rilasciato dall’Autorità Marittima, transitando per via Trento (ingresso Sud) o per via Leonardo da Vinci nei pressi del Club Vela Portocivitanova (ingresso Nord) limitando la velocità e procedendo a passo d’uomo. Sono consentiti l’accesso e il libero transito, esclusivamente pedonale e ciclabile in tutte le zone non operative. Sulla Banchina di Riva ed Area Cantieri è consentito il transito pedonale e ciclabile in entrambi i sensi di percorrenza, se non interessate da qualsiasi operazione/lavoro portuale.

Altra novità di rilievo, come concordato con l’amministrazione comunale e gli operatori portuali, è la nuova disciplina della circolazione/sosta nel piazzale antistante al mercato ittico. L’area viene esclusa dai confini portuali e passa sotto la competenza e la gestione del Comune e della Polizia Locale. La sbarra di via Trento quindi rimarrà sempre aperta per garantire una libera fruizione degli spazi. Si evidenzia che, per agevolare il progressivo rinnovo degli attuali pass di due accesso in porto, le scadenze sono automaticamente prorogate di anni (fino al 31.12.2024) per il settore pesca e di anni 1 (fino al 31.12.2023) per il settore diporto.