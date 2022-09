Civitanova, cambia la viabilità dopo l’apertura della nuova rotatoria alla fine della Ss 77

CIVITANOVA – Cambia la viabilità nella zona sud di Civitanova dopo l’apertura della rotatoria alla fine della superstrada. In attesa di nuove modifiche, una delle novità principali riguarda la direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli in uscita da via Fontanella. Rispetto a prima, infatti, non è più possibile svoltare a sinistra in direzione di Ancona ma è necessario raggiungere la rotatoria dello stadio. Da qui si può tornare indietro e attraverso una corsia di canalizzazione, svoltare a sinistra verso Via Fontanella (tutti i veicoli in uscita da tale via devono dare la precedenza ai veicoli in transito in Via Martiri di Belfiore). Stesso percorso per chi dovrà recarsi all’Hotel Cosmopolitan.

Per il resto, via Martiri di Belfiore resta divisa in due corsie: una per immettersi sulla rotatoria ed imboccare la superstrada, l’altra per percorrere la strada Statale.

Limite di velocità di 50 km/h. Divieto di sorpasso ad eccezione del tratto con direzione Nord – Sud, tra il civico 143 e la rotatoria posta all’intersezione con Via Aldo Moro, dove è possibile circolare su due corsie di marcia per file parallele.

Installato un cordolo dissuasore a protezione dell’area riservata ai pedoni tra il civico 105/A e lo slargo di accesso all’area di parcheggio privata ad uso pubblico antistante gli esercizi commerciali.