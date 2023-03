Civitanova, cambia il mercato del sabato: le bancarelle di corso Dalmazia si trasferiscono al lido Cluana

CIVITANOVA MARCHE – Mercato del sabato, diciotto bancarelle di corso Dalmazia saranno spostate al lido Cluana. O almeno è questa l’intenzione della Giunta di Civitanova Marche, che ne ha approvato la delibera. Prima, però, si dovrà attendere il parere della Sopraintendenza, per via della presenza delle due palazzine in stile liberty. In caso di giudizio positivo, sarà l’Ufficio commercio a dare il via libera al nuovo assetto.

In particolare si tratta degli stand collocati sul lato ovest di corso Dalmazia, mentre resteranno al loro posto quelli che attualmente occupano il lato est. Per questi ultimi, l’unica variazione riguarda il fatto che dovranno occupare soltanto il piano strada in modo da lasciare libero il marciapiede. La nuova collocazione sarà attiva in via sperimentale, per quattro mesi e nasce per soddisfare le esigenze di sicurezza e di viabilità. In primis si vuole garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, al momento impossibilitati a transitare in quello snodo proprio per la presenza degli stand. Nello specifico, andranno lasciati liberi tre metri di larghezza e quattro di altezza. Poi c’è l’intento di verificare l’impatto delle modifiche proposte sul funzionamento della manifestazione commerciale e sulla viabilità.

Gli agenti della Polizia locale garantiranno l’attraversamento in sicurezza dei pedoni da piazza XX settembre a largo Caradonna, dove verranno collocate le diciotto bancarelle. Confermata, invece, la presenza di un presidio sanitario, con l’ambulanza della Croce verde solitamente posta sotto palazzo Sforza.