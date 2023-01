Civitanova, cagnolini in fuga in superstrada: recuperati dalla Polstrada

CIVITANOVA – Una coppia di chihuahua in fuga in superstrada: cagnolini recuperati da una pattuglia della polizia stradale. E i due cagnolini, maschio e femmina, tornano a casa dai loro padroni, che ne avevano segnalato la scomparsa. È quanto accaduto ieri pomeriggio (14 gennaio), poco dopo le 14, quando i due cani sono fuggiti dalla loro abitazione, che si trova nella zona del deposito Atac.

Sono finiti in superstrada, ad un chilometro più o meno dall’uscita, creando non poco allarme tra gli automobilisti che se li sono trovati improvvisamente davanti. Sul posto transitava una pattuglia della polizia stradale, che ha bloccato il traffico. Non è stato facile riuscire a prendere i due cagnolini, che nel frattempo erano scappati nella zona commerciale di Santa Maria Apparente. Alla fine, tutto è andato per il meglio e, dopo le formalità di rito, sono tornati dai loro padroni il mattino successivo. «Non smetteremo mai di ringraziare gli agenti della polizia stradale per quello che hanno fatto. Sono stati eccezionali» è il commento del proprietario dei due cagnolini.