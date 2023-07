Sul posto l'intervento di 118, vigili del fuoco e polizia. L'uomo, marocchino, è stato portato in ospedale per accertamenti

CIVITANOVA – Cade in acqua tra lo stupore e la preoccupazione dei passanti, allarme al porto. È accaduto questa notte, intorno a mezzanotte, in zona portuale, all’altezza della banchina di riva.

Un marocchino di 45 anni, secondo alcuni testimoni visibilmente ubriaco, è finito in acqua. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia. Recuperato dai pompieri, è stato portato in ospedale per accertamenti.