Civitanova, nel borgo storico panchine nel degrado: botta e risposta tra Paglialunga e Ciarapica

CIVITANOVA – Panchine di Civitanova Alta nel degrado, il consigliere Mirella Paglialunga pungola sindaco e assessore al decoro. «Siamo lungo viale della Rimembranza a Civitanova Alta, via che si snoda dal piazzale della Tramvia fino alla splendida porta Marina con il suo antico cipresso, da cui si intravvede l’azzurro del mare fra verdeggianti colline. Nove panchine sono posizionate sul lato destro della via. E sono nelle condizioni illustrate dalle foto: rotte, arrugginite, fradicie di pioggia, coperte da muschio, pericolose per i vestiti di chi si siede a rimirar il panorama e non solo… Chissà se l’assessore al decoro ed alla sicurezza della Giunta civitanovese vorrà intestarsi anche il logo delle “panchine al muschio” dell’antico Borgo, caro a tanti solo in periodo elettorale? – ha reso noto Mirella Paglialunga – Consiglio al sindaco una passeggiata nella Città Alta per rinfrescarsi la memoria sugli impegni presi in campagna elettorale per riqualificare il nostro splendido borgo ed invito l’assessore al decoro ad organizzare un evento per sostituire e/o verniciare le vecchie panchine. Sicuramente ringrazieranno i cittadini e le cittadine che vogliono godersi il nostro meraviglioso panorama o che debbano semplicemente sedersi per un momento di sano relax”. Non si fa attendere la replica del sindaco Fabrizio Ciarapica. “Mirella Paglialunga si sofferma soltanto su cinque panchine ricoperte di muschio, che ovviamente faremo sistemare dopo la segnalazione, ma non menziona tutto quello che è stato fatto in questi anni per Civitanova Alta. Non vede, ad esempio, tutta la riqualificazione di piazza Garibaldi: un intervento di oltre 400 mila euro. Ma sono stati davvero tanti gli interventi di manutenzioni effettuati nella Città Alta” ha concluso il primo cittadino.