Civitanova, boom di cittadini disponibili alla donazione di organi

CIVITANOVA MARCHE- ‘Una scelta in Comune’, a Civitanova sono già centoquindici le persone che dall’inizio dell’anno hanno detto sì alla donazione dei propri organi. Si tratta degli utenti dell’Ufficio anagrafe che, in base all’iniziativa lanciata a livello nazionale nel 2013, hanno dato il via libera all’iscrizione nell’elenco del Centro nazionale trapianti. Una media del 67,6% a fronte di 55 dinieghi. Lo scorso anno i sì furono 932 (67,4%) contro 450 no. Il picco più alto nel 2021, con 1196 consensi (67,3%) ma in percentuale il boom fu nel 2017 con il 97,8% di utenti dell’ufficio anagrafe disponibili all’esportazione dei propri organi una volta deceduti. A livello regionale è il pesarese la provincia più virtuosa, con una percentuale di donatori del 71,8%, segue il maceratese al 71,3%. Tra i Comuni, ecco Pietrarubbia (Pu), Apiro e Matelica (Mc).

Una festa dell’Aido. Da sin: Giacomelli, Ciarapica, Fofi, Capponi e Sorichetti.

L’iniziativa è stata lanciata grazie alla collaborazione tra l’Aido e il Ministero della salute. Tuttavia l’iscrizione negli elenchi del Cnt non implica anche quella nell’associazione dei donatori. Ed è per questo e per altri motivi che il gruppo intercomunale di Aido Civitanova e Montecosaro ha deciso di convocare, per domani, 12 febbraio, l’assemblea annuale dei soci e dei donatori. Oltre a richiamare tutti e 951 iscritti al gruppo, «si vogliono avere contatti non solo con quelli che hanno la nostra tessera ma anche e soprattutto con quelli che hanno fatto la scelta di diventare donatori richiedendo la carta d’identità negli uffici Anagrafe di entrambi i Comuni, aderendo così alla campagna di sensibilizzazione ‘Una scelta in Comune’», spiegano dall’Aido. L’incontro si terrà alle 11 nei locali Aido, in via Buozzi.

«Inoltre – proseguono dall’Aido – si festeggia quest’anno il cinquantesimo anno di Fondazione di Aido Nazionale e la nostra partecipazione sarà davvero attiva avendo già predisposto numerose iniziative che verranno illustrate ai partecipanti all’Assemblea. Fra le proposte, ecco il ciclo di incontro denominato“ I Giovedì dell’Aido”, con temi riguardati “Salute e Armonia”, e molte altre iniziative. Ma ci piace – concludono – ricordare la più significativa il Concerto dell’8 dicembre del Maestro Alfredo Sorichetti per la festa dell’Immacolata che nelle precedenti edizioni ha riscosso notevole gradimento di pubblico. La serata – concludono – è stata scelta come evento clou della provincia di Macerata per i festeggiamenti il nostro cinquantesimo».