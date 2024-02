Civitanova, bivacca dentro un’imbarcazione al porto: senegalese nei guai

CIVITANOVA – Dormiva e bivaccava in una imbarcazione ferma ai cantieri navali, perquisito dalla polizia un senegalese: aveva uno smarphone e dei vestiti risultati oggetto di furto a Porto Sant’Elpidio.

L’altro ieri, in mattinata, gli agenti del commissariato di polizia sono intervenuti in zona porto, per un senegalese di 29 anni sorpreso a dormire all’interno di una imbarcazione. È stato subito perquisito, come da prassi. Indossava un giubbetto e un paio di occhiali e con sé aveva un telefono cellulare, che risultavano essere stati rubati da una abitazione a Porto Sant’Elpidio, poco tempo fa. Il senegalese è finito nei guai per ricettazione.