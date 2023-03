Civitanova: ieri le biciclette al varco sul mare, oggi la stoccata dell’ex assessore: «Copiato un mio vecchio progetto»

CIVITANOVA MARCHE- Si è svolto ieri il primo dei quattro appuntamenti di ‘Primavera in bici’, l’iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con le realtà legate al cicloturismo e ai pedali, ma oggi è scoppiato il caso politico con l’ex assessore alla cultura Maika Gabellieri che ha criticato le scelte dell’amministrazione parlando di «copiaticcio» di un suo vecchio progetto.

Maika Gabellieri

«Mi fa molto piacere vedere una continuità del lavoro che avevo iniziato nel 2019 quando ancora la bicicletta era lontana dalle strade di Civitanova», le parole di Gabellieri, ex assessore alla cultura della prima Giunta Ciarapica, silurata nell’estate 2020 dallo stesso primo cittadino, ma ricandidata alle scorse amministrative nella lista ‘Insieme per Civitanova’,- che sosteneva Ciarapica – senza essere eletta.

La prima delle quattro puntate di ‘Primavera in bici’ si è svolta ieri mattina, con due pedalate, l’una proveniente da San Benedetto del Tronto e l’altra da Ancona, che hanno visto in Civitanova il proprio punto di ritrovo. Nel frattempo, al varco sul mare, andava in scena la ‘Caccia al tesoro’ in occasione delle festa del papà, dove anche il sindaco Ciarapica si faceva ritrarre in sella alla bici con la propria famiglia. Al suo fianco, comparivano l’assessore Roberta Belletti e altri esponenti dell’Amministrazione e al termine della giornata, la stessa Belletti commentava soddisfatta: «Una bella mattinata dedicata alla mobilità sostenibile. Questo festival nasce dalla volontà di questa amministrazione di incentivare sempre di più l’utilizzo delle due ruote, far conoscere le ciclovie di collegamento tra paesi limitrofi, come la Ciclovia Adriatica e la Ciclovia 77 e rendere sempre più consapevoli che l’uso della bicicletta è il primo passo verso un grande cambiamento mirato a rendere sostenibile ed efficiente il nostro modo di muoverci in città».

Secca la replica della Gabellieri, che ha affidato la critica ad un post con tanto di video realizzato negli anni in cui era assessore. Nel filmato, di pochi secondi, l’ex amministratrice pedala in sella ad una bicicletta lungo il corridoio di palazzo Sforza e fa ingresso in sala Giunta accolta nell’ovazione generale. «Nella bici che ho usato per inaugurare il progetto non c’era il cavalletto – ha spiegato Gabellieri -, una metafora che aiuta a descrivere un’amministrazione che dopo cinque anni ancora fatica a trovare un cavalletto per sostenersi. Si dice: chi ti critica prima o poi ti imita… No, no, ti copia proprio! Ricordo che a scuola ci dicevano: ”Chi copia pija 2!». E la chiosa finale, colma di ironia: «Ma ai civitanovesi auguro sempre una buona pedalata, ricordando agli amministratori che l’obiettivo non è sfilare, ma progettare».

‘Primavera in bici‘ prevede altri tre appuntamenti: domenica 30 aprile le pedalate dal porto e dall’abbazia di san Claudio, domenica 14 maggio l’iniziativa Fiab ‘Bimbinbici’ e sabato 10 giugno la ‘passeggiata in bici sotto le stelle’.