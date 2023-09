Civitanova, «una bella estate»: il bilancio degli operatori balneari e dei commercianti

CIVITANOVA – Il mese di agosto è finito e per i proprietari degli stabilimenti balneari del lungomare di Civitanova è ora di un bilancio. Pochi dubbi sul fatto che, soprattutto nei fine settimana di luglio e agosto, la spiaggia civitanovese da nord a sud sia stata presa d’assalto. E non sono mancati i turisti, non soltanto quelli arrivati dal Nord Italia, ma anche dall’estero.

«La stagione è andata molto bene – ha detto Marusia Ciavattini dello stabilimento balneare Il Veneziano, sul lungomare centro -. A livello nazionale si è registrato un calo di presenze: in generale dopo il Covid in molti hanno scelto di partire e di andare all’estero, ma è stata comunque una bellissima stagione. È venuta tanta gente da fuori». «La stagione è partita con la pioggia. Poi a luglio l’estate è letteralmente esplosa – ha detto Gianni Lorenzetti, dello stabilimento balneare La Bussola, sul lungomare Nord – Tanta gente, tanto caldo: ci sono state delle settimane caldissime. Non sarà stata l’estate migliore, ma ci si è avvicinata di molto. Non sono mancati i turisti, che sono venuti a trovarci quasi tutti i giorni. Spagnoli, olandesi, francesi all’inizio del mese di agosto, tedeschi nei mesi di maggio e di giugno. E anche americani. Ovviamente, sono arrivati turisti anche dal Nord Italia, da Bergamo, Pavia».

«Quel calo di presenze che si è registrato a livello nazionale si è fatto vedere soprattutto nei giorni infrasettimanali – ha detto Aldo Ascani dello Shada, sul lungomare Sud – Nel fine settimana siamo stati presi d’assalto con gli umbri che restano i “turisti” che si fanno vedere di più a Civitanova. Si è visto anche qualche straniero, è mancata però la presenza dei russi. L’intrattenimento serale e notturno è andato alla grande».

Tanto movimento, tanta gente nei locali e anche qualche turista straniero si è visto a fare shopping nei negozi del centro a Civitanova. Bene il settore del food&beverage, soprattutto tra centro e lungomare. «Gente da fuori se ne è vista parecchia, non solo i turisti “mordi e fuggi”, come al solito gli umbri, ad esempio, ma anche quelli veri e proprio, del Nord, o anche stranieri, come inglesi e francesi – ha detto Teresa Biancucci, commerciante che fa parte dell’associazione di categoria Centriamo -. Era da qualche anno che non mi capitava di vederli in giro o in negozio. Il movimento a Civitanova c’è stato questa estate. È venuta in città tanta gente e lo si vedeva nei locali e nelle attività di food&beverage, che erano sempre pieni. Per quanto riguarda gli acquisti, come sempre c’è chi ha lavorato di più e chi ha lavorato di meno».