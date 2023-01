Civitanova, “La bella e la Bestia” in scena al Rossini

L'appuntamento con la compagnia Neverland di Fano. Tutto esaurito, invece, per la serata filosofica con Diego Fusaro

CIVITANOVA MARCHE- ‘La Bella e la Bestia’ in scena al Rossini. Lo spettacolo è in programma sabato, 14 gennaio, alle 21.15, e sarà a cura della Compagnia Neverland di Fano, che già lo scorso anno aveva incantato il pubblico civitanovese con Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco.

Sul palco del famoso cineteatro civitanovese, andrà in scena un musical liberamente ispirato alla favola originale di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont: Simona Paterniani, regista e autrice del libretto, ha riscritto la storia dandole uno sviluppo più ampio e arricchendola di nuovi personaggi divertenti e stravaganti.

La trama

‘La Bella e la Bestia – Una rosa per una vita’ narra la storia del Principe Adam, della principessa Francoise e del loro grande amore. Grande amore che purtroppo sarà interrotto dal Dio dei boschi che con un incantesimo trasformerà il principe in una orribile Bestia. La storia si sviluppa attraverso la storia di Belle, il padre Matisse, le due sorelle e gli antagonisti Gerson e Lefesse e non mancheranno poi i simpaticissimi oggetti che animano il castello.

I personaggi

Ad esibirsi sarà un nutrito numero di attori: Alessandro Di Giulio che interpreterà La Bestia/principe Adam, Sara Paterniani nei panni di Belle e poi Matteo Pierandi, Erica Di Malta, Laura Sanchioni, Rita Berardi, Roberto Di Giulio, Camilla Allegrucci, Sofia Cacciatore, Ottavio Cannizzaro, Athos Milanese, Benedetta Fabbri, Sara Gambelli e Andrea Vescioli con l’ensemble di Melissa Rinaldi, Alessandro Baldini, Chiara Berloni, Arianna Fratesi e Chiara Franceschetti.

I tagliandi sono acquistabili su Ciaotickets e in tutti i punti vendita autorizzati; quindi alla biglietteria del teatro Rossini, aperta giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 gennaio dalle 17.30 alle 19.30. Li si potrà acquistare anche sabato 14 gennaio saranno, fino ad inizio spettacolo.

Le serate

Proseguono invece le serate filosofiche allo chalet Cala Maretto di Civitanova, con ospite l’intellettuale Diego Fusaro. A curarle, il consigliere comunale e presidente della Commissione cultura, Gianluca Crocetti. Tema della serata di ieri era il rapporto tra filosofia e amore, un grande classico della civiltà occidentale. «La riuscita dell’evento – spiega Crocetti – è dimostrata oltre che dal grande afflusso di persone dal dibattito assai vivace che ha seguito l’intervento di Diego Fusaro: moltissimi interventi, appassionati, esprimenti al meglio il desiderio di dialogo e di cultura che emerge dalla città». Il prossimo incontro si terrà il 22 di gennaio, sempre con Diego Fusaro.