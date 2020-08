Civitanova, bar e kebab chiusi per 5 giorni: clienti senza mascherina. Multate 35 persone

Le operazioni sono state portate a termine la notte appena passata, lungo la costa maceratese, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Civitanova.

Durante l’attività di controllo i militari hanno sanzionato due attività commerciali del centro: un noto bar pasticceria e un kebab. In entrambi i casi infatti sono state accertate irregolarità relative al mancato impianto e aggiornamento del registro delle operazioni di igienizzazione e l’omessa informazione ai clienti delle misure di prevenzione anti-Covid, tanto che molti avventori sono stati sorpresi dai militari, all’interno dei locali, senza mascherina. All’interno del bar c’era anche chi indossava mascherine non conformi a quanto stabilito dal Decreto ministeriale.

Le due attività sono state sospese per cinque giorni in attesa delle decisioni del Prefetto di Macerata, interessato nella sua competenza per l’emissione del provvedimento definitivo che può arrivare ad un massimo di trenta giorni.

I controlli sono stati eseguiti anche dai carabinieri della stazione di Porto Potenza che questa notte, allertati da alcuni residenti, hanno raggiunto la zona di Lido Bello in via Gramsci dove hanno trovato venticinque giovani – alcuni anche minorenni che sono stati riaffidati ai genitori – che avevano autonomamente organizzato una festa con musica e balli senza tener conto delle norme relative al distanziamento sociale e non indossavano le mascherine. Tutti sono stati multati.

Nei guai anche una 32enne fermana che, fermata proprio perché non indossava la mascherina, ha anche tentato, senza successo, di eludere i controlli dei militari in modo arrogante e violento, fino ad aggredirli. La ragazza è stata multata per 400 euro ed è stata deferita alla Procura della Repubblica di Macerata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre che per lesioni aggravate.

Nella nottata sono state sanzionate, complessivamente, 35 persone per il non utilizzo della mascherina (multa di 400 euro).