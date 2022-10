Civitanova: aziende, scuole e forze dell’ordine unite nell’orientamento scolastico

CIVITANOVA MARCHE- Scuole, imprese, forze dell’ordine, associazioni ed istituzioni, insieme per dare un futuro ai ragazzi. Questo, in estrema sintesi, il programma di ‘Illumina il tuo futuro’, manifestazione che si terrà domenica, 23 ottobre, al varco sul mare e che è stata presentata stamani, a palazzo Sforza, alla presenza dei suoi protagonisti quali l’assessore alle politiche giovanili Barbara Capponi, Rossano Schiavoni e Jessica Pennesi di ‘4D Engineering’, azienda di ingegneria meccanica, Roberta Perini e Irene Ortolani della cooperativa sociale ‘Il Faro’ e Roberto Ciccola della sezione civitanovese dell’Associazione nazionale carabinieri.

Gli interventi

«Presentiamo questa iniziativa innovativa per l’orientamento dei ragazzi – ha detto l’Assessore Capponi – : lo scopo è rendere più facile la scelta delle famiglie in merito a quale scuola superiore scegliere. Ad ‘Illumina il tuo futuro’, collaborano molte realtà lavorative e sociali: il mondo a cui i ragazzi si affacciano. Può capitare di sbagliare scelta scolastica e cambiare percorso durante il quinquennio è possibile, non muore nessuno. Ma se si può evitare attraverso la prevenzione è meglio per tutti». Venti, in totale, gli stand a disposizione per undici scuole dell’obbligo, aziende, esercito, carabinieri, polizia, aeronautica, unità cinofila della guardia di finanza, protezione civile, Associazione nazionale carabinieri, Associazione nazionale bersaglieri, Associazione nazionale polizia di stato, Associazione nazionale finanzieri e marinai d’Italia. Per loro, l’opportunità di dialogare con le future generazioni, per i ragazzi l’occasione di inserirsi nel cosiddetto mondo dei grandi.

Le realtà protagoniste

«Siamo ente accreditato per la formazione: combattiamo la dispersione scolastica e il disagio giovanile, per questo è importante orientare coinvolgendo gli imprenditori: così si creano situazioni di occupazione e sviluppo», le parole di Roberta Perini, responsabile delle risorse umane de ‘Il Faro’, cui sono seguite quelle della collega Irene Ortolani, educatrice della stessa cooperativa che si occupa di orientare i giovanissimi delle scuole medie e superiori. La Ortolani ha spiegato l’attività di cui è promotrice: «Organizziamo lavori differenziati a seconda delle classi, ad esempio per la primi media il lavoro è indirizzato al riconoscimento delle emozioni mentre per la seconda si tratta già di indirizzare i talenti. I progetti sono attivi nei plessi Ugo Bassi e Stella Maris».

Un’intrigante particolarità riguarda i mezzi in miniatura in vetrina al varco sul mare: un modellino dell’Amerigo Vespucci sarà esposto dai ‘Marinai d’Italia’ mentre l’Aerospace, industria aeronautica e aerospaziale, riprodurrà un velivolo. Le forze dell’ordine, invece, saranno presenti con i propri mezzi. La giornata di incontri inizierà alle 10 e si concluderà alle 19.