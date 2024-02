Civitanova, urta un’auto parcheggiata e poi si schianta contro una panchina: ferita una donna

CIVITANOVA MARCHE – Perde il controllo dell’auto, si scontra con una macchina parcheggiata e poi contro una panchina. Paura lungo corso Umberto I, a Civitanova Marche.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, una Lancia Y, condotta da una donna, si è schiantata contro un’auto parcheggiata e poi contro una panchina in marmo.

Da chiarire le cause dell’incidente e un eventuale coinvolgimento di un altro veicolo. Subito è stata soccorsa la conducente della macchina, che a bordo di una ambulanza della Croce Verde è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta con ferite lievi, fortunatamente.