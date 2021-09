Civitanova, tre auto a fuoco nella notte. E’ caccia al piromane

CIVITANOVA MARCHE – Tre auto a fuoco nella notte in piazza San Martin e via Della Rete, è caccia al piromane. Ad andare distrutte sono state una Hyundai, una Bmw e una Mercedes parcheggiate una accanto all’altra. L’allarme è scattato poco dopo le 4 e immediatamente sono partite le indagini da parte degli agenti del Commissariato di Civitanova e della Polizia Scientifica.

Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, invece, le fiamme sono state domate nel giro di poco tempo. La prima ad andare a fuoco è stata la Hyundai, completamente distrutta, mentre gli altri due mezzi sono stati interessati principalmente nella parte posteriore.

Ad accorgersi che qualcosa non andava e di strani movimenti nella zona è stato un militare cinofilo della Guardia di Finanza che, libero dal servizio, ha tentato anche di inseguire il piromane. Il militare, all’altezza di via Largo Celso Tebaldi, ha visto un uomo che, con andatura frettolosa e goffa, si allontanava dalla zona passando davanti al negozio “Jo Mascali”. Insospettito da questo atteggiamento il finanziere è corso in via Della Rete per cercare di raggiungere l’uomo, ma un volta arrivato nella zona, vedendo le prime fiamme, si è fermato per cercare di circoscrivere il rogo. Nel frattempo il presunto piromane si è dileguato.