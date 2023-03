Civitanova, in centro sfilano le quattro ruote di Auto Expo. Spettacoli, test drive e percorsi per bambini.

CIVITANOVA MARCHE- Auto Expo, elettrico, ibrido, auto moderne e d’epoca, per un totale di ventidue concessionarie in rappresentanza di settanta brand. La kermesse espositiva a cielo aperto dedicata al mondo delle automobili sarà in scena domani, 26 marzo, dalle 9 alle 20, nel centro cittadino. Ad organizzarla, è l’associazione ‘Sport live’ di Domenico Rita in collaborazione con il Comune di Civitanova.

L’iniziativa si terrà in corso Umberto I, piazza XX Settembre e via Buozzi e prevede diverse attrattive, tra cui test drive gratuiti, focus sulla sicurezza stradale, esibizioni acrobatiche di stuntman internazionali, la prima al mattino alle 11.30 e poi due nel pomeriggio, alle 16 e alle 18 auto e moto d’epoca, auto racing e luxury car e, per i più piccoli, un percorso mini moto e cart drift. La novità di quest’anno riguarda l’introduzione di un spettacolare simulatore auto da Formula 1. «Come al solito – dice l’organizzatore Domenico Rita – cerchiamo di presentarci al meglio per non deludere le aspettative dei moltissimi visitatori che ogni anno vengono a farci visita. Spero che anche questa edizione sia all’altezza delle aspettative».

La viabilità

Per l’occasione, sono previste alcune modifiche alla viabilità: divieto di sosta in corso Umberto I, dalle 6 alle 21, in via Zara e piazza XX Settembre, via Duca degli Abruzzi, via Trieste, via Buozzi, via Venezia, via fratelli Rosselli e piazza don Minzoni. I veicoli in transito in via Buozzi saranno deviati in via Trieste, mentre gli automobilisti di passaggio in corso Umberto I saranno dirottati in via Zara.