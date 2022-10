Civitanova, le auto d’epoca protagoniste in centro. Sfilata poi sul lungomare

CIVITANOVA MARCHE – Esposte in vetrina al varco sul mare, poi in tour sul lungomare. Una cornice suggestiva quella delle auto d’epoca che durante tutta la giornata di ieri, domenica 16 ottobre, sono state esposte in occasione della “Giornata nazionale del Veicolo d’epoca“.

L’appuntamento è stato patrocinato dal Comune e organizzato dall’Asi e dal Caem Ludovico Scarfiotti. Intorno alle 11, ‘le storiche’ hanno percorso il lungomare Piermanni, incantando cittadini e famiglie che a quell’ora si godevano una bella giornata di sole. Poi, il ritorno alla base, il varco a mare, dove la mostra è andata avanti fino alla sera con gli interventi del sindaco Ciarapica e di Roberto Carlorosi, presidente di Caem-Scarfiotti.

«Oggi – ha commentato il primo cittadino – abbiamo festeggiato la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca con un bell’evento che ha rappresentato anche una grande opportunità di promozione turistica per Civitanova. Le auto e moto d’epoca sono un museo viaggiante, un patrimonio da tutelare e preservare che ha riflessi non solo turistici ma anche culturali e di valorizzazione del territorio. Ringrazio gli organizzatori di questa bellissima iniziativa, l’Asi riferimento del motorismo storico italiano e il Caem Ludovico Scarfiotti, riferimento storico nelle Marche e tutti coloro che hanno partecipato con le loro bellissime auto e moto storiche».