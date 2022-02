Civitanova, in auto con due etti di cocaina: albanesi patteggiano

CIVITANOVA – Erano stati arrestati mercoledì scorso dopo che gli agenti della Squadra Mobile di Fermo li avevano trovati con un panetto da 206 grammi di cocaina. A casa avevano altri 480 grammi di marijuana.

L’avvocato Massimiliano Cofanelli

Questa mattina due albanesi di 25 e 21 anni, uno clandestino l’altro in Italia con permesso turistico, sono comparsi davanti al gip del Tribunale di Macerata, Domenico Potetti per l’udienza di convalida. Entrambi, difesi dall’avvocato Gabriele Cofanelli, oggi sostituito in aula dal legale Massimiliano Cofanelli, hanno chiesto di poter accedere al rito del patteggiamento.

Tramite il legale hanno quindi concordato con il pubblico ministero Enrico Riccioni, la pena di due anni, otto mesi e 20 giorni e il pagamento di una multa di 14.000 euro. In merito alla misura il pm aveva chiesto l’applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma in virtù del patteggiamento la richiesta è stata rimodulata nell’obbligo di dimora, per uno a Porto Sant’Elpidio, per l’altro a Ferrara.

Il commissario capo Maria Raffaella Abbate

Gli arresti erano scattati la notte tra martedì e mercoledì scorsi quando gli agenti della Squadra Mobile di Fermo, guidata dal commissario capo Maria Raffaella Abbate, avevano intercettato e bloccato in un’area di sosta dell’autostrada, poco prima del casello di Civitanova, un’auto diretta verso nord, con a bordo due giovani stranieri poco più che ventenni. Nel corso del controllo è emerso che uno dei due aveva in una tasca dei pantaloni 0,4 grammi di cocaina, mentre nella tasca di un giubbino è stato trovato un involucro in cellophane contenente 206 grammi della stessa sostanza.

A quel punto, come accade in questi casi, era scattata la perquisizione domiciliare, entrambi vivevano in un appartamento preso in affitto da uno dei due a Porto Sant’Elpidio. Dalla perquisizione domiciliare è emerso un panetto di marijuana del peso di 480 grammi. Cocaina e marijuana erano state sottoposte a sequestro e i due stranieri erano stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Uno dei due, clandestino sul territorio nazionale, è stato anche denunciato per l’inottemperanza all’ordine di lasciare l’Italia.