Civitanova, «aumentare la differenziata per una città modello di decoro e pulizia»

Questa mattina incontro tra l'assessore Giuseppe Cognigni e i vertici del Cosmari per programmare una serie di obiettivi

CIVITANOVA – Aumentare la differenziata per una Civitanova più bella e più pulita, che vuole diventare un modello di decoro. Questa mattina si è svolto un incontro voluto dall’assessore al decoro urbano, alla sicurezza e all’ambiente Giuseppe Cognigni, che da quest’anno si occupa anche di gestire i rapporti con il Cosmari.

Erano presenti Brigitte Pellei, nuovo Direttore Generale del Cosmari, Giuseppe Giampaoli consigliere del Cda, e Andrea Bernabei capo servizio. Nel corso dell’incontro sono stati programmati alcuni obiettivi sui quali cominciare a lavorare subito. Il primo è quello di aumentare in tre anni la raccolta differenziata dal 70% al 73%.

«Abbiamo raggiunto un buon risultato ma non dobbiamo fermarci – ha detto l’assessore Cognigni -. Differenziamo meglio, rispettiamo gli orari ed evitiamo gli abbandoni. Da venerdì intensificheremo i controlli con la polizia municipale e ci avvarremo anche delle fototrappole, soprattutto per quello che riguardano le zone di periferia e la campagna. Stiamo studiando un modo per migliorare la raccolta dell’umido e quindi limitare il più possibile i cattivi odori che ne derivano».

Secondo obiettivo una città più pulita e, dunque, più bella. «Si dovrebbe imparare a non sporcare prima di tutto – ha continuato Cognigni -. Mi complimento per il servizio di spazzamento che il Cosmari sta portando avanti, ma dobbiamo migliorare ancora di più. Stiamo valutando l’acquisto di un macchinario specifico per la pulizia».