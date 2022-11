CIVITANOVA – L’attrice civitanovese Maria Elena Matteucci per la prima volta sul piccolo schermo. Sarà tra i coprotagonisti della serie tv Il grande gioco“, in onda dal 18 novembre su Sky e Nowtv, insieme a Francesco Montanari, Elena Radonocich e Giancarlo Giannini: una serie televisiva che parla dei retroscena nel mondo del calcio, tra interessi economici e politici.

L’attrice Maria Elena Matteucci

Diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma poco più di due anni fa e laureata in comunicazione e spettacolo all’università di Roma Tre, Maria Elena Matteucci è nata a Civitanova, dove fin da piccola studia canto, danza e recitazione prediligendo a scuola, tra tutte, l’ora dedicata all’attività teatrale e musicale. Ha da sempre, infatti, le idee chiare e nessun dubbio sulla strada da voler intraprendere. A 19 anni ottiene il suo primo ruolo da protagonista in uno spettacolo teatrale dal titolo Aretusa che la impegnerà per quasi due anni in una tournée nelle Marche e in Sicilia. Le sue passioni per il mondo dello spettacolo e per l’arte la portano a Roma, dove si è stabilita definitivamente.

Non ha mai abbandonato il canto, suo primo amore. Uno dei suoi sogni è infatti poter vestire al cinema i panni di un personaggio legato al canto. Ama scrivere e da poco si è cimentata nella stesura della sua prima sceneggiatura in fase di elaborazione. È molto legata alla sua famiglia e crearne una tutta sua è la seconda missione che sente di avere, insieme a quella di riuscire ad essere una brava attrice. Sul piccolo schermo veste i panni di Valeria Soleri, aspirante procuratrice sportiva, brillante oltre che bella.