Civitanova, l’associazione Civita Senior incontra la politica: «Gli anziani non devono essere dimenticati»

CIVITANOVA – Incontro dell’associazione Civita Senior che spiega: «Questa categoria non deve essere dimenticata, ma tutelata ad ogni costo». Sono state oltre cento le persone che hanno preso parte al pranzo sociale al ristorante “Il Veneziano”, un’occasione per fare il punto della situazione, con la presentazione di progetti per varie attività sociali: nello specifico si è parlato soprattutto delle attività di sostegno alla categoria della terza età nella vita quotidiana.

Erano presenti, tra gli altri, il presidente dell’associazione Vinicio Morgoni, Pierpaolo Borroni, consigliere regionale, l’assessora ai Servizi sociali Barbara Capponi e il presidente della Commissione Cultura e turismo, Gianluca Crocetti. «Questa categoria è stata troppo spesso dimenticata dalla politica e dalla società in generale: è una categoria che andrebbe tutelata a tutti i costi», ha detto Morgoni. «Ringrazio l’associazione Civita Senior, oltre che per il gradito invito, per la bella e attiva realtà che rappresenta. L’incontro ha consentito uno scambio importante di sguardi e informazioni, volte a migliorare sempre di più la realtà sul territorio, a favore non solo degli anziani ma per la crescita della cittadinanza tutta», ha detto l’assessora Barbara Capponi. «Ho aderito con piacere all’invito rivoltomi dalla associazione Civita Senior – ha detto Borroni – Evidente che i punti di contatto per principi fondamentali della politica del territorio coincidono con l’associazione: soprattutto per quanta riguarda la sanità pubblica».

Hanno partecipato all’evento anche Luciani Francesco. presidente del Centro Anziani di Amandola, e Nicola Ricci, presidente del Centro di Porto Potenza Picena.