Civitanova, l’assessore Cognigni: «Entro fine novembre tutta la zona Nord sarà videosorvgliata»

CIVITANOVA – «Entro la terza settimana di novembre saranno ultimati i lavori di installazione delle nuove telecamere». Lo ha reso noto l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni. I lavori erano cominciati sul lungomare Nord un paio di settimane fa, con l’obiettivo di posizionare 30 nuove telecamere nella zona Nord della città, dal lungomare al quartiere di San Gabriele e di Fontespina.

«Sul lungomare saranno dodici le telecamere di contesto e due Ocr, sul sottopasso Broccolo una Ocr, due di contesto in via Saragat, tre di contesto nel parco James Cook di fronte alla bocciofila, due di contesto dietro la chiesa di San Gabriele, quattro di contesto sul sottopasso Esso, due di contesto davanti alla scuola media Pirandello e, infine, due di contesto davanti alla scuola di via Regina Elena. Con queste telecamere arriviamo a 260 telecamere presenti, tutte regolarmente funzionanti» ha concluso l’assessore Giuseppe Cognigni. Le telecamere di videosorveglianza saranno collegate alle centrali operative delle forze dell’ordine e, anche in caso di mancanza improvvisa di energia elettrica, continueranno a registrare. Nel mirino degli occhi elettronici ci saranno anche gli attraversamenti pedonali e la pista ciclopedonale del lungomare Nord.