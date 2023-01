Civitanova, l’assessore Belletti rassicura sull’antenna in via Caracciolo: «Si valuta spostamento»

CIVITANOVA MARCHE- Antenna in via Caracciolo a Civitanova Marche, «la Iliad è disponibile a valutare uno spostamento e, in attesa degli approfondimenti e delle successive valutazioni, per ora ha deciso di sospendere i lavori».

È quanto afferma l’assessore all’urbanistica Roberta Belletti che definisce «un grande risultato» l’incontro che si è tenuto stamani nella Palazzina Tecnologica con i referenti dell’azienda «che hanno – continua Belletti – accettato la proposta dell’amministrazione comunale, quella cioè di verificare la possibilità di installare l’antenna nell’area acquistata dal comune in zona Eurospin. Oggi posso dire che siamo sulla strada giusta. Ringrazio Iliad per la sua apertura e per aver accettato la nostra proposta».

L’assessore Roberta Belletti

La vicenda relativa all’antenna è lunga e travagliata. A maggio gli abitanti di via Caracciolo, nel rione IV Marine, formarono un apposito comitato per battersi contro l’installazione dell’impianto di fronte alle loro case. Si tennero riunioni pubbliche con il sindaco Ciarapica, il quale assicurò che l’antenna sarebbe stata impiantata in un terreno posto a cinquecento metri di distanza dal punto contestato. Tuttavia il Comune non acquisì l’area, appartenente a un privato, e la Iliad, nei primi di dicembre, iniziò i lavori in via Caracciolo. Così i residenti scesero in strada per protestare, bloccando le ruspe.

Tuttavia la promessa di acquisire l’area, anche se in ritardo, è stata mantenuta. A fine 2022 il Comune ha acquisito il terreno dove aveva proposto di spostare l’impianto di telefonia. «Cercheremo – conclude Belletti – di arrivare alla definizione della vicenda nel più breve tempo possibile così da mettere, una volta per tutte, la parola fine a questa situazione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i residenti del quartiere per il loro impegno, sono sempre stata insieme all’amministrazione comunale al loro fianco». Poi aggiunge: «Questo è un esempio di buona amministrazione sia nel dialogo con la cittadinanza sia nel dialogo con le aziende. È importante, infatti, che le aziende si coordinino con noi e cerchino di rispettare le sensibilità locali, cosa che Iliad ha dimostrato. Prossimamente porteremo in consiglio comunale il Piano Antenne, per continuare con questo approccio amministrativo, coordinare lo sviluppo della connettività nel rispetto delle istanze locali».