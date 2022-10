Civitanova: assembramenti vietati in via della Nave, scatta l’ordinanza

CIVITANOVA – Scatta nel fine settimana l’ordinanza che vieta il transito pedonale in via della Nave, nel tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e via Lauro Rossi. È una misura anti-assembramento per garantire la quiete dei residenti, che da tempo segnalano la presenza di gruppi di ragazzini fastidiosi. Nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 6 alle ore 22, in via della Nave è fatto divieto di transito pedonale, dal 28 ottobre fino al 7 gennaio, con esclusione dei residenti. «La via in questione è compresa nel borgo marinaro – si legge nell’ordinanza firmata il 26 ottobre dal sindaco Fabrizio Ciarapica – ed è caratterizzata da dimensioni alquanto ridotte. Gli assembramenti vengono fatti da giovani, soprattutto, che scelgono tale luogo come abituale ritrovo. Durante gli incontri siedono sui gradini delle abitazioni private, bevono, producono schiamazzi arrecando disturbo alla quiete pubblica. Il fenomeno, oltre a disturbare i residenti, crea situazioni indecorose e di degrado, a cause dei rifiuti, come lattine, bottiglie, cartacce, abbandonati in strada. Il Comando della Polizia locale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto di tale ordinanza, in collaborazione con le altre forze dell’ordine».