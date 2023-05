Civitanova, arte e vino protagonisti al Cosmopolitan: al via “Artevinando”

CIVITANOVA – Vino e arte protagonisti, al via l’evento “Artevinando”, alla sua nona edizione. L’appuntamento è stato presentato oggi a Palazzo Sforza. Erano presenti il presidente dell’associazione “Di arte in vino” Marino Calvigioni, insieme al vice Fabio Conti, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Alessio Pignotti, l’assessore al Turismo Manola Gironacci e il consigliere comunale Gianluca Crocetti. Degustare buon vino e i sapori del territorio marchigiano ammirando le opere del civitanovese Daniele Cristiallini: è questo l’evento in programma per il 13 e il 14 maggio, all’hotel Cosmopolitan di Civitanova, dall’associazione “Di Arte in Vino” che organizza “Artevinando” in collaborazione con Regione Marche, Provincia di Fermo, assessorati al Turismo e Cultura delle Città e Civitanova Marche e di Sant’Elpidio a Mare e numerosi altri enti del territorio.

Saranno venti le cantine di tutte le province marchigiane che avranno l’opportunità di farsi conoscere nella vetrina del Cosmopolitan, con possibilità di abbinare vini alle prelibatezze della gastronomia locale. L’inaugurazione della manifestazione è alle ore 16,00 di sabato 13 maggio, con un convegno ad ingresso libero.

«L’associazione che rappresento – ha detto Calvigioni – è nata nel 2015: c’è un lungo lavoro alle spalle, tanta passione, ma voglio ringraziare gli enti che credono in questa iniziativa, perché è anche grazie a loro che nel 2023 siamo riusciti ad organizzare un programma di eventi molto ricco ed interessante, parlando di vino e cultura, e quest’anno anche di sport».

«Rafforziamo il legame con Artevinando – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – che racconta il mondo del vino e dell’arte radicati nello splendido territorio marchigiano. A Calvigioni va il merito di aver saputo esaltare l’eccellenza vinicola marchigiana facendo in dialogo con i personaggi che tengono alto il nome della produzione enologica della nostra Regione». «Ringrazio il presidente dell’associazione Di Arte in vino Marino Calvigioni – ha detto l’assessore al Turismo Gironacci – per aver portato nella nostra Civitanova il prezioso mondo vinicolo marchigiano. L’Assessorato al Turismo vuole valorizzare gli eventi di qualità: per questo il Comune di Civitanova ha voluto cogliere questa ulteriore occasione di promozione». «Siamo molto felici di poter rafforzare il legame con Civitanova – ha detto il sindaco Pignotti – . Artevinando è ormai una bella tradizione per Sant’Elpidio a Mare. L’associazione Di Arte in Vino ha proposto in questi anni tante iniziative originali nel nome del binomio vino e cultura».