CIVITANOVA MARCHE- Si chiama ‘Istinti’ la mostra dell’artista Riccardo Riccucci, in scena nella palazzina sud del Lido Cluana. L’esposizione, che è stata inaugurata martedì scorso, 1 novembre, si protrarrà fino a domenica 13 novembre ed è patrocinata dal Comune di Civitanova. ‘Perché, per l’anima, un quadro è un bene di prima necessità’ è il motto dell’iniziativa cui non ha fatto mancare la visita anche il Primo cittadino Fabrizio Ciarapica.

«Una bella e interessante esposizione – ha commentato il sindaco – perché utilizza una tecnica peculiare, che rende i quadri molto particolari, molto materici e che grazie alla resina epossidica dà particolare risalto ai colori. Sono opere – ha proseguito Ciarapica – che meritano di essere viste dal vivo. Per questo vi invito a visitarla».

“L’arte di Riccucci – si legge in una presentazione dell’artista – nasce dalla povertà più pura degli elementi, come una tavola in legno, una colata di resina, una bacchetta in plastica per modellarla, uno straccio consunto per accompagnarla, per poi trasformarsi in ciò che di più magnifico un essere umano possa permettersi: vivere un’emozione“. Tra le opere in esposizione, ‘Macchie’, realizzata con resina epossidica e acrilici su legno, ’Papaveri e grano’, sempre con la medesima tecnica.