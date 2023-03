Civitanova, arriva la mostra. Ciarapica: «Ben si concilia con una città sempre dinamica»

CIVITANOVA MARCHE – Una mostra d’arte multisensoriale e in 3d, che attraverso la fruizione di alcuni sensori permette la visione delle sette sale espositive. Si chiama ‘Autres regards’ la prima galleria virtuale proposta dall’organizzazione del festival ‘Popsophia’ e che consente al visitatore un’esperienza immersiva per osservare sculture, installazioni, fotografie, video con contenuti interattivi. L’iniziativa, che si terrà dalle 21 alle 23 del 24, 25 e 26 marzo nella palazzina sud del Lido Cluana, è stata presentata oggi, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Sforza: «Questa – ha spiegato l’organizzatore Hermas Ercoli – è una sfida dove l’arte, la cultura e la filosofia parlano il linguaggio della tecnologia, perché ‘arte è sempre stata progresso tecnologico. Pensiamo ai Bronzi di Riace: per quel tempo erano la massimo tecnologia conosciuta». Al momento, le prenotazioni sono sold out, circa ottanta le persone che ne hanno fatto richiesta: «dovremo essere attenti a conciliare tutti i tempi. D’altronde, ogni visione ha un tempo di quindici minuti l’una. Poi, stiamo pensando di organizzare una terza giornata per poter dare la possibilità anche agli altri di vederla. D’altronde, si tratta di una rivoluzione nel campo espositivo: una mostra che può essere allestita anche in un condominio grazie alla tecnologia».

Hermas Ercoli illustra la mostra

A palazzo Sforza, presenti anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, il vice Claudio Morresi, la direttrice dell’Azienda teatri Paola Recchi con la presidente Maria Luce Centioni e l’intero cd’a composto da Giuseppe Baioni, Antonio Nortesani, Agnese Biritognolo e Armando Lazzarini. Partecipi anche l’assessore al turismo Manola Gironacci e Lucrezia Ercoli di Popsophia. Alla mostra si potrà accedere attraverso browser e usando qualsiasi dispositivo. Una volta all’interno, il visitatore viene accompagnato da una guida interattiva che permette di familiarizzare con i comandi necessari alla navigazione. «La mostra ben si concilia con lo spirito della nostra città, che è dinamica, anticipatrice dei tempi, vivace. Non vediamo l’ora di poterne usufruire» le parole del primo cittadino Ciarapica. Da pare di Maria Luce Centioni e dello stesso Ercoli, un toccante ricordo nei confronti dell’attore civitanovese Luigi Ciucci, scomparso mercoledì. (Civitanova, cultura in lutto: è morto Luigi Ciucci)