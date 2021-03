Civitanova, arrestato per spaccio giovane barista. In casa cocaina e 18mila euro

CIVITANOVA – Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 marzo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche hanno tratto in arresto un barista 32enne, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un controllo il giovane è stato fermato e identificato alla guida della sua autovettura e, senza apparente motivo, ha cominciato a mostrarsi nervoso, tanto da insospettire i militari. Da qui è stato perquisito prima il veicolo poi l’abitazione, dove è stato invece trovato un ingente quantitativo di cocaina. La droga era stata stipata in uno zaino nascosto nella camera: recuperati quattro involucri per un peso complessivo di quasi novecento grammi.

L’attività di ricerca ha consentito di recuperare nei cassetti anche la somma in contanti di oltre 18mila euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio. E poi bilancini di precisione, buste per sottovuoto ed attrezzatura per il confezionamento dello stupefacente.

Le indagini sono state coordinate da Rosanna Buccini, Sostituto Procuratore della Repubblica di Macerata. L’uomo è stato condotto alla casa circondariale di Ancona Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’interrogatorio di garanzia.