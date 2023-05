Civitanova, armato di coltello rapina una donna e semina il caos in centro

Il malvivente è stato bloccato da carabinieri e polizia in via Trento, in centro, identificato grazie alle testimonianze dei passanti allarmati

CIVITANOVA – Armato di coltello sottrae borsa e telefono ad una donna in pieno centro di Civitanova Marche e poi semina il caos. Bloccato un giovane uomo.

È accaduto all’ora di pranzo, intorno alle ore 13, in via Conchiglia dove una donna è stata strattonat, a e derubata della borsa da un uomo che l’ha minacciata con un coltello. Poi è scappato via, seminando il panico in centro. È stato bloccato in via Trento da carabinieri e polizia, che lo hanno identificato grazie alle varie testimonianze dei passanti che allarmati hanno allertato le forze dell’ordine.

Ora sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e valutare la posizione del malvivente, un giovane italiano.