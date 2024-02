Civitanova, apre un’Audi e prova a rubarla: topo d’auto messo in fuga

CIVITANOVA – Prova a rubare un’auto parcheggiata, ma viene messo in fuga. È successo nel tardo pomeriggio di ieri 1 febbraio, intorno alle ore 18, nel parcheggio del Tiro a Volo Cluana, nella zona Sud della città. Un uomo, presumibilmente extracomunitario secondo quanto riferito da alcuni testimoni, si è avvicinato alle macchine parcheggiate nel piazzale esterno del Tiro a Volo. Ha provato ad aprirne qualcuna, per cercare all’interno qualcosa di valore da rubare, poi si è imbattuto in una Audi A2, di una signora. È entrato e ha acceso i fari, pronto per metterla in moto. Ma in quel momento un frequentatore del circolo è uscito e ha visto quell’uomo dentro l’abitacolo della macchina abbassarsi come per nascondersi. Così ha cominciato a gridare, richiamando l’attenzione di diverse persone che in quel momento si trovavano all’interno del circolo. A quel punto il malvivente, incappucciato, è scappato via in sella ad una bicicletta. Sono state allertate le forze dell’ordine, ma l’uomo si è dileguato verso la pista ciclabile del Chienti.