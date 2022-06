Civitanova, approvato il progetto per l’ampliamento del Centro del riuso

Saranno realizzati nuovi spazi propedeutici nell’attuale edificio e avviata la riqualificazione di una porzione d’immobile attualmente non utilizzato

CIVITANOVA – Il Comune di Civitanova Marche usufruirà dei fondi regionali per un importo di 150mila euro utili alla messa a norma e sistemazione Centro del riuso in via della Fontanella.

Nei giorni scorsi, l’Ufficio tecnico ha definito il progetto di fattibilità tecnica ed economica e la giunta ha approvato l’elaborato da inviare alla Regione, sulla base dello specifico decreto. Il provvedimento regionale dà la possibilità ai Comuni di ricevere contributi per adottare misure per allungare il ciclo di vita dei beni e ridurre le quantità di rifiuti, diffondendo la cultura del riuso basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale.

L’intervento proposto dall’amministrazione comunale è di ampliare il centro di raccolta presso l’ex Mattatoio, rendendo fruibili ulteriori spazi connessi all’attività e alla destinazione d’uso esistente, attivando la riqualificazione di una porzione d’immobile attualmente non utilizzato, contiguo a quello esistente. Saranno realizzati nuovi spazi propedeutici nell’attuale edificio, favorendo un’integrazione dello stesso con i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché riducendo la produzione di rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento.

Il progetto è stato redatto dall’ingegnera Arianna Nasini dell’Ufficio tecnico comunale – Settore V.