Civitanova, approvato l’accordo per il nuovo asilo nido

Per via dei rincari sulle materie prime, aumentano invece di 40.000 euro i costi dei lavori di ampliamento della scuola di via Ugo Bassi

CIVITANOVA MARCHE – Nuovo asilo nido in zona Micheletti, il Comune ottiene il finanziamento dal Ministero. Palazzo Sforza, partecipando all’avviso pubblico per il ‘Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università’, è risultato assegnatario di 1.344.000 euro di fondi a valere dal Pnrr finalizzati alla realizzazione di una nuovo asilo nido, in via Mandela, nei pressi della scuola media Annibal Caro.

La Giunta, nell’ultima seduta, ha approvato l’accordo di concessione del finanziamento per la realizzazione dell’intervento. Ora, il primo tassello è completato. Restano gli altri passaggi da completare, con il Pnrr che impone delle tempistiche ben precise. Entro il 31 maggio 2023 l’aggiudicazione dei lavori, entro il 30 novembre la consegna degli stessi, entro il 31 dicembre 2025 l’ultimazione ed entro il 30 giugno 2026 il certificato di collaudo. La costruzione di nuovi asili nido è prevista anche in città alta (Fonte San Pietro) e a San Marone. In programma, interventi di riqualificazione per quanto riguarda le strutture di via Regina Elena e via Saragat.

La scuola

Intanto, nell’ultima Giunta è stata anche redatta la perizia di variante per quanto riguarda i lavori di ampliamento della scuola Anita Garibaldi, in via Ugo Bassi. Tuttavia l’opera costerà, alle casse del Comune, 40 000 euro in più rispetto a quanto stimato in precedenza, per via dei rincari sui prezzi delle materie prime. Si passa così da 273.000 euro inizialmente preventivati a 313.000 che serviranno a realizzare le opere. In particolare, le opere riguardano una nuova ala dell’istituto, adiacente la struttura principale, nella quale sorgeranno due nuove aule. Iniziati lo scorso anno, i lavori si erano fermati verso maggio proprio per gli incrementi dei prezzi.