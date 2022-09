Civitanova, aperta al traffico la nuova rotatoria alla fine della superstrada

CIVITANOVA – È aperta al traffico da questa mattina – 28 settembre – la nuova rotatoria alla fine della superstrada, il sindaco Fabrizio Ciarapica: «Consegniamo a Civitanova un’opera pubblica fondamentale per snellire il traffico nella zona sud».

Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata l’ordinanza dell’Anas e, di fatto, il via libera all’apertura al traffico, ultimati i lavori. Lo ha reso noto il sindaco Fabrizio Ciarapica. «Resta da completare la segnaletica sul tratto della strada statale 16 – ha spiegato il primo cittadino -. Con l’occasione vorrei scusarmi con tutti i civitanovesi per i tanti disagi arrecati in questi mesi. Abbiamo cercato di gestire al meglio la situazione ma quel punto rappresenta uno degli ingressi principali alla città dove transitano migliaia di veicoli al giorno. Ora – ha continuato il sindaco Fabrizio Ciarapica – abbiamo finito e dopo anni di attese, consegniamo a Civitanova un’opera pubblica fondamentale per snellire il traffico nella zona sud».

Durante i mesi estivi i lavori erano stati fermati temporaneamente per evitare disagi al traffico, particolarmente intenso nel periodo delle vacanze, quando Civitanova diventa meta di tanti che vengono dall’entroterra, ed erano ripresi alla fine del mese di agosto.