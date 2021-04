La 75enne è rimasta sempre cosciente ed è stata accompagnata in ospedale. Sul posto anche la Polizia locale per gli accertamenti

CIVITANOVA – Anziana investita mentre attraversa la strada. L’incidente è avvenuto questa mattina, 15 aprile, poco dopo le 9 in corso Umberto. L’anziana, una 75enne che vive a Civitanova, aveva iniziato ad attraversare quando è stata urtata da una vettura ed è finita a terra.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 che l’hanno accompagnata in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La donna, infatti, è rimasta sempre cosciente. In corso Umberto è intervenuta anche la Polizia locale per gli accertamenti.