Civitanova, antenna in via Caracciolo: «Il Sindaco non ha mantenuto le promesse, ora si dimetta»

CIVITANOVA MARCHE- Antenna di via Caracciolo, stamani sono iniziati i lavori: residenti e Pd sulle barricate, Micucci interroga il Sindaco.

La vicenda

La questione dell’impianto telefonico nel rione IV Marine si fa più rovente che mai: stamani un gruppo di cittadini si è portato sul punto dei lavori per protestare contro l’installazione dell’antenna. Ma andiamo con ordine; il Comitato di via Caracciolo, costituito dagli abitanti della zona, a maggio aveva tenuto alcune riunioni pubbliche con il Sindaco Ciarapica per chiedere al Comune di fare in modo che l’apparecchiatura non venisse installata. Erano seguite le parole rassicuranti di Ciarapica che aveva promesso che si sarebbe impegnato nel cercare una soluzione con la società che gestisce gli impianti. Soluzione che il Primo cittadino, nei giorni seguenti, aveva chiarito di aver trovato attraverso l’acquisizione, da parte del Comune, di un terreno distante cinquecento metri circa dal punto originariamente stabilito.

L’interrogazione

Ad alcuni mesi di distanza, però, tale decisione non è mai stata tradotta in realtà ed ecco iniziare i lavori in via Caracciolo, a ridosso delle case. Ora, ad intervenire sulla questione, è il capogruppo dem Francesco Micucci che ha presentato un’interrogazione allo stesso Ciarapica. «Nel Consiglio comunale dello scorso 27 luglio – spiega Micucci nel testo dell’interrogazione – il Sindaco porta in approvazione l’acquisizione di un’area alternativa con lo scopo, a suo dire, di far installare qui l’utenza prevista per via Caracciolo. Ad oltre quattro mesi dall’approvazione – prosegue – in consiglio non si sono avute notizie in merito all’acquisto dell’area e oggi la compagnia telefonica ha iniziato gli scavi per l’installazione dell’antenna telefonica in via Caracciolo».

L’ex consigliere regionale interroga dunque il Primo cittadino, chiedendo: «perché la trattativa portata avanti personalmente dal Sindaco Ciarapica non ha dato gli esiti sperati? È stato dato seguito alla delibera di consiglio comunale per l’acquisto dell’area dove sarebbe dovuta sorgere la nuova antenna? Perché ad oggi ancora non è stato portato in discussione il nuovo piano antenne? Alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale al comitato di via Caracciolo, che evidenziano una palese incapacità di soluzione ai problemi, se non anche una captatio benevolentiae pre-elettorale nei confronti dei cittadini, non reputa sig. Sindaco opportune le sue dimissioni?». Alle domande, il consigliere d’opposizione chiede che venga data risposta orale nel primo consiglio comunale utile, o nel caso in cui non venga convocato alcun consiglio entro il termine di 30 giorni, un responso scritto entro tale termine, da comunicare al consiglio comunale.