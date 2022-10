Civitanova, Angelini riapre il Donoma: «Il caro energia è la vera tegola. La sicurezza? Presidi aumentati»

La nota discoteca di via Mazzini riaprirà i battenti sabato, 8 ottobre. Al via, il format 'Senorita'. Umore sereno anche per la situazione pandemica

CIVTANOVA MARCHE- «Uscite scaglionate, presidi aumentati e la richiesta di chiudere al traffico un tratto di via Mazzini e pensiamo di introdurre i metal detector. Il caro bollette è il vero nodo: prevediamo una spesa di 1500 euro a serata». Daniele Maria Angelini, imprenditore civitanovese ormai da circa un anno proprietario del ‘Donoma’, annuncia la riapertura della nota discoteca di via Mazzini: si torna in pista sabato, 8 ottobre: «Ricomincia la stagione del Donoma – spiega Angelini – , dopo le incertezze della pandemia. Abbiamo apportato delle modifiche all’impianto lumino tecnico, ci saranno dei giochi di luce diversi». E sul fronte sicurezza rassicura: «Siamo consapevoli delle criticità già dei residenti mi hanno contattato. Perciò, saremo vigili da questo punto di vista. Come? Per cominciare, abbiamo concordato con il Commissariato di far uscire i clienti in maniera scaglionata, così da scongiurare schiamazzi e quant’altro. La sicurezza è affidata ad una società specializzata e gli addetti vigileranno anche sulle vie limitrofe. Ci piacerebbe poter chiudere al traffico un piccolo tratto di via Mazzini in tarda notte, dove i soliti facinorosi sfrecciano con auto di grossa cilindrata, con tutti i rischi del caso. Vediamo se la richiesta verrà accolta».

Il caro energia

L’ex Presidente del Consiglio comunale studia la «possibilità di introdurre metal detector all’entrata». Al momento è prevista la riapertura solo per il sabato, tuttavia la proprietà sta valutando l’ipotesi di ospitare le serate anche il venerdì, con il ‘Latin Power’. Per il ristorante, invece , «pensiamo di aprirlo solo in concomitanza con le serate». Tempi duri anche per chi ha a che fare con il divertimento notturno. Dopo le restrizioni della pandemia, la tegola del caro energia: «La stima è di una spesa tra le 1000 e le 1500 euro a serata – chiarisce Angelini – . Al Le Gall di Porto San Giorgio, dove organizziamo la stagione estiva, sono arrivate utenze da diecimila euro: abbiamo dovuto rateizzare e credo faremo così anche per il Donoma. Sul Covid la situazione fortunatamente è cambiata ma attueremo tutte le norme igieniche del caso». Al ‘Donoma’, si attende una stagione ricca di ospiti illustri: i clienti, all’ingresso, saranno accolte da due miss: Sara Matrullo e Shari Romoli. Mentre tra gli special guest dell’invernata spiccano: ‹‹Tananai, Damante, Eiffel 65 e i Gemelli Diversi, oltre alle serata ‘Novella 2000’ con il direttore Roberto Alessi».