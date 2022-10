Civitanova, ancora undici giorni per i libri scolastici gratis

CIVITANOVA MARCHE – Libri scolastici gratis, ancora undici giorni per formulare le domande.

Il contributo comunale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri per l’anno scolastico 2022-23 è valido per tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Civitanova. Le domande devono essere inoltrate all’Ufficio Protocollo non oltre le 13 dell’11 novembre 2022. Per farlo, è necessario compilare un apposito modulo ed allegare copia del modello Isee in corso di validità, copia di un documento di identità di chi sottoscrive la domanda, l’elenco dei libri consegnato dalla scuola indicando quelli effettivamente acquistati e le ricevute che attestino l’acquisto del materiale. Nel caso di acquisti on line, si è tenuti ad inserire la fattura.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Pedro Tartufoli al numero 0733 822241 oppure rivolgersi all’indirizzo mail pedro.tartufoli@comune.civitanova. mc.it oppure contattare Francesca Testella al numero 0733 822294 o all’indirizzo mail francesca.testella@comune .civitanova.mc.it.