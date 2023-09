Civitanova, l’Anc dà il benvenuto al nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri

L’incontro per dare il benvenuto al capitano Angelo Chiantese si è svolto mercoledì sera 27 settembre ed è stato organizzato da Anc presso la sede di via Fontanella

CIVITANOVA – Una serata per dare il benvenuto a Civitanova al nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri, capitano Angelo Chiantese. L’incontro, che si è svolto mercoledì sera 27 settembre, è stato organizzato da Anc presso la sede di via Fontanella, alla presenza del nuovo comandante della Compagnia di Civitanova, accompagnato dal comandante di Stazione luog. Bartolomeo Filannino.

Accolto dal presidente Anc Roberto Ciccola con una formazione interforze, il nuovo comandante Chiantese, che proviene dai Ros di Catanzaro, ha parlato della propria esperienza professionale nell’Arma dando conto del fattivo contributo di collaborazione dell’associazione nazionale carabinieri a livello nazionale e locale. Presente per l’occasione, arrivato dalla Capitale, il comandante uscente capitano Massimo Amicucci. In collegamento durante la serata anche l’ex comandante di Compagnia, colonnello Enzo Marinelli, che oltre ad augurare buon lavoro al capitano Chiantese ha ricordato con un pizzico di nostalgia gli anni trascorsi in città.

Erano presenti all’incontro la signora Giovanna Piermanni, il presidente Anc di Montecosaro Roberto Cavalieri e di Morrovalle Domenico Valente. Presenti per Unuci il presidente Gianfranco Ciferri, per Anb il presidente Aroldo Cameli, per Anps il presidente Tommaso Galeone, per Anfi Saverio De Blasi. A conclusione della partecipata serata scambio di doni e brindisi finale mentre dallo schermo della sala di rappresentanza scorrevano le immagini delle celebrazioni in onore del maresciallo Sergio Piermanni con la fanfara carabinieri e la presenza del comandante generale dell’epoca, generale Tullio Del Sette.