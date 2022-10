Civitanova alta, terminano i lavori in piazza Garibaldi, ripristinata la viabilità

CIVITANOVA MARCHE- Da porta Marina a Piazza della Libertà direttamente in macchina: si può già da oggi, 6 ottobre. Ultimati i lavori in piazza Garibaldi, torna fruibile tutto il percorso che collega il centro della città alta ad una delle sue uscite o entrate principali. Per svariati mesi, la storica piazza a ridosso di porta Marina era stata interdetta al traffico e in alcuni tratti anche alla circolazione dei pedoni, per via dei lavori che hanno interessato sia la pavimentazione che la rete fognaria ed idrica. In particolare, sono stati sostituiti i sampietrini con delle pietre più ampie. «Dopo la sistemazione di via Roma, vicolo dei Sediari e parte di via dell’Aurora – ha spiegato l’assessore Carassai – abbiamo sistemato un’altra importante arteria stradale nel borgo alto, che collega le vie Tito Minniti e Guglielmo Oberdan».

L’intervento

Una gran bella notizia per i residenti della città alta, che in questi mesi avevano dovuto fare i conti con una viabilità limitata. Con le quattro ruote, infatti, si poteva entrare soltanto da via Roma, non prima di aver atteso il via libera del semaforo temporaneo posto all’imbocco della stessa arteria. Situazione, questa, che rischiava di limitare anche l’ingresso e l’uscita dei mezzi di soccorso e di creare un vero e proprio ‘tappo’ al centro storico. Gli interventi, per un importo totale di 470 mila euro, di cui 120mila a carico dell’Atac, hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione dei sottoservizi e il rifacimento degli allacci alle fognature degli scarichi provenienti dalle abitazioni oltre alla sostituzione della rete idrica secondaria, dei relativi allacci.

Il verde

Terminata la prima fase, ora si passa al restyling del verde: «nessuna modifica alla viabilità – la rassicura dei Carassai – . Sposteremo solo le transenne per permettere alle diverse ditte di lavorare. Il progetto di restyling del verde, per un importo totale di 64mila euro è già stato predisposto». Il progetto è stato approvato dall’ufficio tecnico ed ora si attende l’ok dalla Giunta. Prevista la realizzazione di nuove aiuole, percorsi pedonali e nuove panchine, oltre ad un nuova illuminazione a led.