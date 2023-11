Civitanova, si allontana per rincorrere il cagnolino: ritrovata dopo tre ore una 13enne

La tredicenne è stata vista da una amica di famiglia e riaccompagnata nel punto in cui si trovavano familiari e forze dell’ordine. Aveva camminato per oltre dieci chilometri

CIVITANOVA – Scompare tra le campagne di Civitanova Alta per andare a cercare il cane, tredicenne ritrovata dopo alcune ore. Era scattata una vera e propria task force, con carabinieri, vigili del fuoco e polizia impegnati nelle ricerche. In azione anche droni e un elicottero dei carabinieri di Pescara. A dare l’allarme è stata la madre della tredicenne, che aveva perso le tracce della figlia mentre cercavano insieme il cagnolino, in un appezzamento di terra di proprietà della famiglia, in contrada Castelletta.

La figlia si è allontanata e, senza telefono cellulare, a quel punto ha pensato di raggiungere la sua abitazione, a Santa Maria Apparente. Dopo circa mezz’ora, la madre ha segnalato la scomparsa ai carabinieri. Sono così cominciate le ricerche. In azione trenta carabinieri della Compagnia di Civitanova, i vigili del fuoco con le unità cinofile e la polizia. Alle 14.30 le bella notizia. La tredicenne è stata vista da una amica di famiglia e riaccompagnata nel punto in cui si trovavano familiari e forze dell’ordine. Aveva camminato per oltre dieci chilometri. Stava bene e tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.