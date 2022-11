Civitanova, al via l’allineamento delle scogliere: «L’obiettivo è proseguire fino a Porto Potenza»

CIVITANOVA MARCHE – Lavori sulle scogliere, un’azienda si aggiudica l’appalto. Ora l’obiettivo del Comune di Civitanova è allineare le scogliere fino a Porto Potenza. L’intervento, al momento, interessa il tratto marino adiacente lo chalet La Lampara, il cui costo che ammonta a 360mila euro: 300mila stanziati dalla Regione Marche e 60mila da palazzo Sforza, «derivanti da un avanzo di amministrazione», specificano dal Comune. A vincere la gara d’appalto, è stata la ditta “Carmar sub srl”, per un importo contrattuale pari ad euro 222.523,02 euro derivante da un ribasso d’asta del 7,6%. (S.u.a.). Il responsabile del procedimento è l’ing. Paolo Raganini.

L’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Civitanova, Ermanno Carassai.

È l’assessore ai lavori pubblici e al demanio Ermanno Carassai a spiegare che in questo modo «si va a completare un’opera fondamentale per la sicurezza della spiaggia e della costa del nostro lungomare iniziata da questa Amministrazione nel 2018 – illustra l’Assessore -. Gli ultimi lavori risalgono ad inizio 2022 con il rinforzo del tratto di scogli antistante gli stabilimenti balneari Federico e Galileo, ed ora si prosegue per un tratto di ottanta metri lineari».

Lo scopo dichiarato è di ‘mettere in riga’ anche le scogliere poste ancora più a nord, quelle a ridosso dello stabilimento Santina per intenderci. «L’intervento – prosegue Carassai – vuole gettare anche le basi per un ulteriore riallineamento delle scogliere verso Porto Potenza. A tale scopo, abbiamo già avuto un incontro con i responsabili delle ferrovie dello Stato e abbiamo richiesto un nuovo appuntamento per proporre un’azione congiunta interessando anche la Regione Marche».