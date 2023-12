Civitanova, allarme bomba in stazione per due valigie sospette. All’interno però solo vestiti

CIVITANOVA – È scattato dopo le 10.30 l’allarme bomba alla stazione di Civitanova a seguito del rinvenimento di due valigie sospette. Ritardi e disagi si sono registrati per tutta la mattinata sulla circolazione ferroviaria con corse sospese e treni cancellati. L’allarme è scattato dopo che nel sottopassaggio nelle vicinanze della scalinata che porta al binario 5 sono state trovate due valigie abbandonate.

Immediatamente è stato dato l’allarme ed è scattato il piano di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, gli agenti della polizia locale, i militari della guardia di finanza e i poliziotti. Tutta la zona della stazione è stata transennata e passeggeri e passanti sono stati invitati ad allontanarsi immediatamente. Sono stati chiusi entrambi gli accessi, quello dal piazzale Rosselli (zona corso Umberto I) e quello retrostante dal parcheggio alle spalle della stazione. Contemporaneamente la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Ancona è stata sospesa in prossimità di Civitanova con conseguenti disagi, cancellazioni e ritardi per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

A sx il sindaco Fabrizio Ciarapica

Preoccupazione si è registrata anche tra i commercianti di corso Umberto I una volta appresa la notizia dell’allarme bomba, mentre in stazione nella tarda mattinata è intervenuto anche il sindaco Fabrizio Ciarapica.

Gli artificieri dei carabinieri di Ancona hanno utilizzato un robot artificiere per verificare il contenuto delle due valigie e al termine delle operazioni è emerso che all’interno non c’erano né esplosivi né materiale pericoloso, solo vestiti. Ora sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità del proprietario, fondamentali saranno le telecamere di videosorveglianza posizionate in stazione che hanno ripreso i movimenti di passeggeri, utenti, e cittadini di passaggio. La situazione è tornata alla normalità dopo le 14 quando è stata ripristinata anche la circolazione ferroviaria.