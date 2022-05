Civitanova, alcol e droga alla guida: denunciate quattro persone. Multata una quinta

CIVITANOVA MARCHE – Tre persone sono state denunciate e una quarta è stata multata perché si erano messe alla guida dopo aver bevuto un po’ troppo. Un’altra, invece, è stata denunciata perché aveva della droga in auto. A sorprenderli al volante sono stati i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e delle Stazioni di Civitanova, Porto Potenza, Montelupone e Porto Recanati che hanno effettuato un servizio coordinato a largo raggio lungo la costa.

I posti di blocco sono stati posizionati sulle arterie di maggior transito e hanno consentito di fermare quattro automobilisti in stato di ebrezza. Per tre di loro l’alcoltest ha dato esiti che oscillavano tra 1.14 grammi per litro e 1.94 grammi per litro e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza. Solo uno è rimasto nel limite di 0.80 g/l, quindi è stato multato per 543 euro. Per tutti è scattata anche la sospensione della patente.

Un 48enne di Porto Recanati, invece, è stato fermato alla guida della sua auto e trovato in possesso di quattro dosi di cocaina per un peso di quattro grammi. Aveva anche un bilancino di precisione di cui ha cercato invano di disfarsi durante il controllo. Anche per lui è scattata la denuncia alla Procura con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A Civitanova, inoltre, una 45enne salentina è stata sorpresa mentre girava in centro nonostante destinataria di foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dalla Questura di Macerata, come pure uno straniero rintracciato a Montelupone, da cui era stato allontanato sempre con foglio di via obbligatorio. Sono stati denunciati. Nel corso dell’intero servizio sono state identificate 175 persone, controllati 98 veicoli, accertate 23 violazioni al codice della strada, principalmente per mancato uso delle cinture, uso dei telefoni cellulari, mancata revisione e mancata assicurativa.