Civitanova, Alberto Borroni nuovo presidente del Mercato ittico comunale

Il nuovo cda del Mic si compone anche di Siria Carella e Francesca Falchi. Saranno in carica per circa tre anni

CIVITANOVA MARCHE – Nominato il cda del Mercato ittico. Il nuovo presidente è Alberto Borroni, commercialista civitanovese. Al suo fianco Siria Carella, avvocato che alle scorse amministrative si candidò nella lista di Fratelli d’Italia, ottenendo 86 preferenze, e Francesca Falchi, della Lega, che nella scorsa tornata elettorale ottenne invece 17 preferenze. Saranno in carica per circa tre anni.

Il Mercato ittico comunale nel 2019 registrò perdite per 342.000 euro. Successivamente a fine 2021 venne approvata la proposta di ricapitalizzazione con un nuovo contratto tra lo stesso Mic e gli operatori. Nella seduta del Consiglio comunale del 22 dicembre 2021, la maggioranza approvò il piano di salvataggio con dodici voti favorevoli, 4 no dell’opposizione e l’uscita dall’aula di un consigliere di maggioranza. Per l’operazione furono utilizzati i soldi di Atac, provenienti dalla vendita di Gas Marca, avvenuta nel 2016. In questo modo l’ente ha potuto chiudere il bilancio del 2022 con un attivo di quasi cinquantamila euro.

Con la nomina del nuovo consiglio d’amministrazione del Mic, ecco aggiunto un altro importante tassello al complicato puzzle delle partecipate. Lo scorso 11 gennaio è stato infatti nominato il nuovo cda dell’Azienda Teatri, con a capo Maria Luce Centioni e Giuseppe Baioni nel ruolo di vice. Antonio Nortesani e Agnese Biritognolo sono gli altri due consiglieri. Ad ottobre fu invece costituito il cda dell’Asp Paolo Ricci. Resta da completare la nomina del cda della Civitas, l’azienda che si occupa della riscossione dei tributi mentre non è ancora in scadenza il cda dell’Atac, attualmente presieduto dal coordinatore provinciale di FdI Massimo Belvederesi.