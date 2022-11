Civitanova, al via il rifacimento dei marciapiedi di Fontespina

CIVITANOVA – Nuovi marciapiedi nel quartiere di Fontespina, operai al lavoro da ieri. Gli interventi di restyling fanno seguito alle tante segnalazioni da parte dei residenti del quartiere Nord: le criticità, legate proprio ai marciapiedi, ma anche al traffico e alla viabilità, erano emerse anche nel corso di una riunione organizzata la scorsa settimana, alla presenza di residenti e di diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale.

«Da tempo i residenti chiedevano interventi – ha reso noto il sindaco Fabrizio Ciarapica, annunciando i lavori in corso nel quartiere di Fontespina – Il primo intervento, di circa 130 metri lineari, riguarda il rifacimento dei marciapiedi, ambo i lati, in via Pigafetta fino all’incrocio con via Bragadin. Il costo totale è di 90 mila euro. Il secondo, per circa 200 metri lineari, riguarda i marciapiedi di via Cristoforo Colombo, lato mare, nel tratto tra il sottopasso Broccolo fino all’intersezione con via Orsini. Il costo totale è di 110 mila euro. Continuiamo così, passo dopo passo, con il percorso di riqualificazione urbana. A Fontespina – ha continuato il primo cittadino -, tengo a ricordare, è previsto il rifacimento dell’erba sintetica del campo da calcio del quartiere ed è in programma, tra i vari lavori, anche la realizzazione di una scuola materna. Tra gli interventi già fatti nel quartiere di Fontespina, ricordo la rotatoria lungo la statale adriatica, per gestire il traffico e migliorare la viabilità. Lavori fatti per rendere migliore la vita di chi è residente nel quartiere» ha concluso il sindaco Fabrizio Ciarapica, che ha anche annunciato una serie di opere e di interventi che saranno resi noti nelle prossime settimane, riguardanti vari quartieri di Civitanova.

Angelo Broccolo del gruppo Cea, che riunisce molti dei residenti del quartiere Fontespina, commenta così i lavori: «Era da tempo una nostra battaglia quella dei marciapiedi, lo chiedevamo da anni – ha detto – Come pure chiedevamo l’abbattimento delle barriere architettoniche: aspettiamo di vedere come andranno avanti i lavori».