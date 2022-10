Civitanova, al teatro Annibal Caro in scena la passione di Cristo

CIVITANOVA MARCHE – La passione di Cristo rivissuta nelle tre scene de ‘La Contesa’, l’esibizione in programma domani, alle 17.30, al teatro Annibal Caro nell’ambito di ‘Caro Teatro’, rassegna organizzata dall’Azienda Teatri che terminerà il 6 novembre.

Lo spettacolo è a cura di Francesco Maria Angelucci dell’associazione culturale ‘Il Ponte’ di Lanciano, mentre la regia è opera di Carmine Marino con le tre scene che si svolgono in luoghi diversi e che mirano a comprendere cosa spinse Giuda a tradire Gesù e per quali ragioni i Vangeli sinottici non abbiano dato risalto alla figura dello stesso apostolo. «La Contesa – spiegano gli organizzatori – non risponde a questi interrogativi, ma pone quesiti alla coscienza dello spettatore attraverso storie che, pur se fondate su rigorosi riferimenti storici, nascono dall’immaginazione dell’autore e che contrappongono il mondo ebraico a quello romano. Queste due realtà si affrontano in una vera e propria contesa, coinvolgendo i suoi più alti rappresentanti».

Lo spettacolo è stato selezionato su ottanta candidature nazionali, tra i dodici spettacoli finalisti della III edizione del Festival Teatramm di Roma, dove ha debuttato il 4 settembre 2021 al teatro Marconi, vincendo il premio come miglior testo inedito, a Francesco Maria Angelucci, miglior colonna musicale inedita a Luigi Friotto e il premio alla migliore regia a Carmine Marino.