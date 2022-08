Civitanova, Aka 7even in concerto: scattano i divieti

CIVITANOVA MARCHE – Anche stavolta al concerto si andrà senza animale. Era stato così per lo show di Roberto Vecchioni lo scorso 21 luglio, varrà la stessa regola anche domani, 9 agosto, quando sul palco di piazza XX settembre a Civitanova Marche salirà il giovane Aka 7even.

Dalle 21.30 fino al termine della manifestazione, in base all’ordinanza del sindaco Ciarapica, nei locali e nei distributori automatici non potranno inoltre essere erogati recipienti in vetro o lattine, né si potrà portarli da casa. Vietata anche la vendita dei superalcolici e l’ingresso con biciclette e monopattini, bombolette spray in contenitore metallico di qualsiasi dimensione, caschi, sgabelli, sedie di qualsiasi tipo.

Per l’esibizione del cantante, fresco di partecipazione a Sanremo, scattano i divieti nel centro cittadino, ecco quali: dalle 6 alle 1 è attivo il divieto di sosta con rimozione e di transito per tutti i veicoli eccetto quelli dell’organizzazione muniti di specifico contrassegno all’interno di piazza XX Settembre, dalle 14 alle 1 e comunque fino al termine dello spettacolo. Non si può sostare nei vialetti sud e nord della piazza, nel tratto compreso tra via Cairoli e corso Garibaldi, in piazza Don Lino Ramini, in via Buozzi, in via Trieste, ambo i lati, dall’intersezione con Via Buozzi a Vicolo Sforza, infine in corso Dalmazia e in Via del Lido, nei rispettivi tratti compresi tra Via Trento ed il vialetto nord. Il concerto avrà inizio alle 21.30.