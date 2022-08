Civitanova, Aka 7even scalda i giovanissimi di piazza XX settembre – FOTO

CIVITANOVA MARCHE- Una marea umana di giovani e giovanissimi ha accolto AKA 7even, nella serata di ieri – 9 agosto – in piazza X settembre. Il cantante era ospite del terzo appuntamento di ‘RiSuona la Piazza’, l’iniziativa di concerti promossi nell’estate 2022 da Comune e Azienda Teatri.

Selfie, baci e cartelli alla mano per una delle voci più promettenti del nuovo panorama musicale italiano, che ha acceso ieri, martedì 9 agosto, la serata civitanovese: «Non so come sia possibile avere tutta questa gente qui per me – ha detto AKA 7even -. Grazie per l’amore che mi date». Per l’occasione, Luca Marzano – questo il nome di battesimo – ha proposto tutto il meglio del suo repertorio, quindi i singoli: ‘Come la prima volta’, ‘Rolly Stone’, ‘Yellow’, ‘Mi manchi’, ‘Toca’ e Loca.

Il prossimo appuntamento di Ri-Suona la Piazza è per domenica 21 agosto, con un super interprete della musica italiana, Enrico Ruggeri.

‘RiSuona la piazza’, dopo lo show di Aka 7even, prosegue con Enrico Ruggeri, che sta girando lo stivale con ‘La rivoluzione – il tour’, a seguito della pubblicazione del nuovo album ‘La Rivoluzione’. Sarà accompagnato dalla band composta da Paolo Zanetti (chitarre), Francesco Luppi (tastiere), Fortu Sacka (basso), e Alex Polifrone (batteria). Lo spettacolo sarà ad ingresso libero.